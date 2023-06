Auf Porta3 folgt Altstadtfest Live-Musik in der Trierer Innenstadt: So lange darf’s laut sein

Wie viele Leute haben am Mittwochabend Peter Fox beim Auftakt des Porta3-Festivals gesehen? Die 2900 Tickets für die Show des Berliners waren ruckzuck weg – aber viele Hunderte Zuschauer erlebten das Konzert auch von der Simeonstraße aus. Wenn auch mit Einschränkungen, was die Sicht und den Sound angeht. So viele Zaungäste wie bei Peter Fox gab es wohl noch nie in der Historie der Porta3-Reihe. Und er hätte auch Zeit für eine weitere Zugabe gehabt. Zumindest theoretisch.