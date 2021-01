Kommunalpolitik : Ausschusssitzung wird übertragen

Trier Der Dezernatsausschuss IV der Stadt Trier trifft sich am Dienstag, 19. Januar, 17.15 Uhr, per Videokonferenz zu einer digitalen Sitzung. Unter anderem wird ein mündlicher Bericht zum Thema Klimanotstand vorgetragen.

Zudem geht es um Baubeschlüsse für die Erweiterung des Schulhofs der Integrierten Gesamtschule Wolfsberg sowie den Lückenschluss An der Langmauer, eine Sanierungsmaßnahme in Trier-Ehrang. Auch derAusbau der Seitengasse Kyllstraße und der Seitengassen Niederstraße im Rahmen der Sanierungsmaßnahme in Trier-Ehrang stehen auf der Tagesordnung. Im öffentlichen Teil der Sitzung geht es auch um die Anschaffung eine Hubarbeitsbühne für die erste Baumpflegekolonne, einen Satzungsbeschluss für den Bebauungspläne BN 95 (Zurmaiener Straße 126-150) und die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplans BK 24 (Zwischen Schönbornstraße und Güterstraße).