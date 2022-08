Weltkriegsrelikt : Live-Ticker zum Bombenfund in Trier: Vorbereitung auf die Evakuierung

Live-Ticker zum Bombenfund in Trier: Vorbereitung auf die Evakuierung

Wieder ist in Trier eine im Erdreich schlummernde Hinterlassenschaft des Zweiten Weltkriegs entdeckt worden - diesmal am Theatergebäude: Unsere Reporter berichten im Live-Ticker über die Hintergründe, Evakuierungsmaßnahmen und Entschärfung der Fliegerbombe.

Bei einer Untersuchung möglicher Standorte von Blindgängern war am Mittwochmorgen eine britische Fliegerbombe entdeckt worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper mit Aufschlagzünder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ist im Heinz-Tietjen-Weg entdeckt worden.

Der Fundort liegt am Bühneneingang des Theaters in rund drei Metern Tiefe. Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz soll die Bombe bereits am heutigen Abend gegen 20 Uhr entschärft werden.