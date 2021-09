Live-Ticker : Heute fällt die Entscheidung zur Umbenennung der Trierer Hindenburgstraße

Trier Heute Abend wird feststehen, wie die Trierer Hindenburgstraße künftig heißen soll. 15 Namen sind noch im Rennen. Der Ortsbeirat Mitte/Gartenfeld trifft ab 19 Uhr die Entscheidung - wir sind live vor Ort.

18.07 Uhr: (woc) 15 Straßennamen – aus rund 170 von Trierer Bürgern eingereichten Vorschlägen – stehen noch zur Auswahl für die Umbenennung der Hindenburgstraße. Bei der Sitzung des Ortsbeirats Trier-Mitte/Gartenfeld am heutigen Dienstagabend sollen sämtliche übrig gebliebenen Favoriten vorgestellt werden samt Begründung. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im großen Rathaussaal am Augustinerhof und wird auch live vom Offenen Kanal 54 im Internet und im Fernsehen übertragen. Der Ortsbeirat, in dessen Hoheitsgebiet die Hindenburgstraße liegt, will so für größtmögliche Transparenz bei dem über Jahre hochemotional diskutierten Thema sorgen.