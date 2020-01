Für Kinder : Lizzy, die kleine Winterhexe

Trier Missmutig überseine langweiligen Hilfsjobs, versucht Wintertroll Kasimir auf der Schneehöhe endlich selbst einmal Schnee zu zaubern und erschafft damitungewollt eine mehr alsquirlige Winterhexe.

Die wuselige Lizzy bringt sogleich nicht

nur das Gleichgewicht auf der Schneehöhe und im Sonnental ordentlich durcheinander, nein noch schlimmer,

sie gerät in die Fänge des bösen

Wetterweibs Gertrude, das sie

für ihre perfiden Pläne nutzen will,

um die Welt in ein ewiges Grau

zu stürzen und alle Jahreszeiten, Farben und wärmenden Sonnenstrahlen endgültig abzuschaffen. Lizzy, die kleine Winterhexe,

von Christina Stenger wird am Sonntag, 19. Januar, 11 Uhr (Premiere), im Pfarrzentrum St. Valerius, Clara-Viebig-Straße 17, Trier-Feyen, aufgeführt.