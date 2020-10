Update: LKW bleibt in Torbogen stecken : Beschilderung möglicherweise fehlerhaft

Foto: Christiane Wolff

Trier-Ehrang Nach dem spektakulären Unfall am Mittelplatz in Trier-Ehrang, bei dem am Mittwochvormittag ein LKW in einer Unterführung stecken geblieben war und eine halbe Hauswand einstürzte, hat die Polizei den Torbogen vermessen – mit spannendem Ergebnis.

Die Unterführung, die zwischen Mittelplatz und Ehranger Straße durch eine Häuserzeile führt, war mit dem Verkehrszeichen 265 ausgeschildert – rundes Schild, roter Rand und Aufschrift „3,8m“. Dieses Schild verbietet Fahrzeugen, die höher als 3,80 Meter sind, die Durchfahrt. Niedrigere Fahrzeuge dürfen passieren. Der LKW, der am Mittwoch in dem kleinen Tunnel steckengeblieben war, soll eine Höhe von 3,50 Metern gehabt haben. Die Polizei hatte am Mittwoch angekündigt, dass zur Klärung der Unfallursache der Torbogen ausgemessen werden soll.

„Die erste grobe Vermessung der Beamten vor Ort ergab, dass die Durchfahrt nicht in der gesamten Breite über die auf dem Schild angegebene Durchfahrtshöhe von 3,8 Metern verfügt“, erklärte Uwe Konz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, am Donnerstagmittag auf TV-Nachfrage. Zur Schuldfrage äußerte sich Konz nicht weiter.

Laut Polizei handelt es sich bei der Straße durch die Unterführung allerdings um eine Privatstraße. Herbert Fuss, Leiter der Abteilung Verkehr und Technik beim ADAC Mittelrhein, hatte gegenüber dem TV erklärt, dass bei Privatstraßen der jeweilige Eigentümer für die korrekte und sichere Beschilderung verantwortlich sei. Die Ausschilderung der zulässigen Fahrzeughöhe müsse sich zudem in der Regel auf die schmalste Stelle einer Unterführung beziehen - und nicht auf den höchsten Punkt in der Bogenmitte.

Die Häuserzeile ist in Besitz einer Privatfamilie, deren Vertreterin wollte sich am Donnerstag allerdings nicht näher zu den Eigentumsverhältnissen äußern. „Die Ermittlungen zu den Verantwortlichkeiten und Eigentumsverhältnissen dauern an“, erklärt Polizeipressesprecher Konz.

Die Polizei geht zurzeit von einer Schadenshöhe im niedrigen sechsstelligen Bereich aus. Auch Reinhard Müller, Generalagent der Gothaer Versicherung, bei der die Familie das stark beschädigte Gebäude versichert hat, hatte am Unfallort von einem Sachschaden in geschätzter Höhe von 150 000 Euro gesprochen.

Nach Angaben des LKW-Fahrers, der für eine hessische Spedition mit dem geliehenen Wagen in Trier unterwegs war, befanden sich im LKW noch Ware im Wert von rund 100 000 Euro. Durch die Abriss- und Räumarbeiten bei der Sicherung des Gebäudes waren Mauerteile in den LKW gefallen. Auch dieser selbst ist bei dem Unfall stark beschädigt worden.