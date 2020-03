Bundespolizei : Lkw-Fahrer wird am Trierer Markusberg gestoppt und wehrt Haft mit Strafzahlung ab

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Im Rahmen ihres Einsatzes an der Binnengrenze kontrollierten Beamte der Bundespolizeiabteilung Duderstadt (Niedersachsen), die die Trierer Bundespolizei derzeit verstärken, am Samstagabend bei der Kontrolle des Einreiseverkehrs auf der BAB 64 am Trierer Markusberg einen 50-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken