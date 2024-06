Reifenwerk in Trier vor dem Aus Jetzt steht es fest: Michelin-Werk in Trier schließt

Bis Ende 2025 soll das Werk geschlossen werden. Das Gleiche gilt für die Produkton am Standort Karlsruhe und die Lkw-Neureifen- und Halbfabrikatfertigung in Homburg. Insgesamt sind von den Plänen mehr als 1400 Mitarbeiter betroffen. In Trier werden 88 Menschen ihren Job verlieren, in Homburg sind es 843, in Karlsruhe 479. Dort kommen 122 Angestellte hinzu, die im Kundenkontaktzentrum arbeiten, das nach Polen verlagert wird.