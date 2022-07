Einzelhandel : Aus eins mach zwei: Welches Konzept Loft Shoes in Trier mit seinen beiden Geschäften verfolgt

Die Inhaber von Loft Shoes in Trier Alfons Endlein (links), seine Frau Eva und Aldwin Moreira Da Silva. Foto: Lisa Reichert

Trier In der Trierer Innenstadt hat der zweite Store von Loft Shoes eröffnet. Dabei verfolgen die Geschäftsführer ein spezielles Konzept. Was die Kunden in der neuen Filiale erwartet und wie sich das Unternehmen von der Konkurrenz unterscheiden möchte.