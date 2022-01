Innovativ : Bäckerei "Die Lohners" mit neuem Konzept: Was sind modulare Bäckereien und was bringen sie?

Die modulare Containerbauweise der neuen Filialen macht die Standortwahl deutlich flexibler. Foto: TV/Alexander Wittlings

Trier-Heiligkreuz Auf dem Aldi-Parkplatz in Heiligkreuz ist die deutschlandweit erste Bäckerei nach modularer Containerbauweise entstanden. Die Firma Lohners will damit in Zukunft flexibler neue Standorte in der Region aufbauen. Welche Vorteile hat das neue Konzept?