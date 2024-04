Tolle Wetterprogrose Ist Trier bereit für den Frühling? So sieht’s in der Gastronomie aus

Laut Kalender hat der Frühling schon am 20. März begonnen. Wer in den vergangenen Tagen jedoch einen Blick aus dem Fenster gewagt hat, dürfte davon noch nicht viel gemerkt haben. Richtig aufblühen soll Trier nun aber an diesem Wochenende: Dann erwartet Besucherinnen und Besucher der Trierer Frühlingsmarkt auf Hauptmarkt und Kornmarkt. Neben bunten Ständen und einem vielfältigen Angebot lockt am 7. April auch der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres.