Verkehr : Lorenz-Kellner-Straße wird gesperrt

Trier In der Lorenz-Kellner-Straße gilt seit Mitte April wegen der Aufstellung eines Baugerüsts an der Ecke Kaiserstraße eine Einbahnstraßenregelung. Am kommenden Samstag, 27. Juni, ist die Lorenz-Kellner-Straße von 8 bis 13 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, weil zusätzlich ein Kran für Dacharbeiten aufgestellt wird.