Tipps für die Mittagspause : Christiane macht Mittag – so schmeckt’s im Lorenz Kitchen

Trier Endlich ist sie zurück aus dem Homeoffice. Christiane macht wieder Mittag – dieses Mal im Lorenz Kitchen in der Trierer Fahrstraße. Der Mittagstisch des kleinen, aber feinen Restaurants katapultiert unsere Autorin zurück in ihre Kindheit.

Es muss in der 6. oder 7. Klasse gewesen sein, als mein Geschichtslehrer die Klasse fragte: „Na? Wer von euch weiß denn, was Graupen sind?“ Niemand außer mir meldete sich. Woraus ich schloss, dass Graupen offenbar etwas sehr Besonderes sein müssen, das nicht jeder kennt. Sofort spürte ich einen gewissen Stolz – allzu viel Exklusives hatte ich als Arbeiterkind mit vier Geschwistern schließlich normalerweise nicht aus meinem Alltag zu berichten. Also nutzte ich die Gelegenheit und schwärmte in allen Farben und Facetten davon, wie oft meine Mutter zu Hause Graupen auf den Tisch brachte – als Beilage, als Salat, in der Blutwurstsuppe. Ich übertrieb maßlos und erwartete bewundernde Blicke.