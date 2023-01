Das Leben in Listen : Faszination des Verfalls – Lost Places in Trier und Umgebung

Foto: Andreas Feichtner 9 Bilder Lost Places in Trier und Umgebung

Trier/Eifel Unbewohnte Häuser, leer stehende Fabriken, alte Bunker. Verlassene Gebäude und Orte zu erkunden, ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Auch in der Region gibt es solche Lost Places. Doch die Entdeckungstouren sind oft gefährlich und illegal.

Das alte Ehepaar ist gestorben, und niemand kümmert sich um ihr Haus am Waldrand. Der Vergnügungspark ist pleite, seitdem erinnern nur noch die Gerippe von Achterbahnen an vergangene Zeiten. Und warum die Psychiatrie auf dem Berg seit den 1950ern verfällt, weiß niemand so genau.

Lost Places und Urbex – was bedeutet der Trend?

Sogenannte Lost Places zu erkunden, also verlassene Gebäude oder Orte, wird immer beliebter. Ziele sind zum Beispiel alte Häuser, Kliniken, Vergnügungsparks, Industrieruinen oder Hotels. Für die Erkundungstouren wird oft der Begriff „Urbex“ oder „Urbexing“ verwendet – kurz für Urban Exploration oder Urban Exploring, also Stadterkundung. Die Mitglieder der Lost-Place-Szene bezeichnen sich selbst häufig als „Urbexer“.

In den Sozialen Medien kursieren Millionen Fotos und Videos von Lost Places auf der ganzen Welt. Allein auf der Plattform Instagram gibt es unter dem Hashtag „lostplaces“ mehr als 3,5 Millionen Bilder, unter dem Hashtag „urbex“ sogar mehr als 11,2 Millionen.

Vandalismus ist ein Problem – zum Beispiel in Staudenhof

Die genauen Adressen der Lost Places werden dabei meist nicht geteilt – aus Angst vor Vandalismus. Denn in der Urbex-Szene gilt ein respektvoller Umgang mit den Orten: nichts mitnehmen außer eigene Foto- und Videoaufnahmen, nichts zurücklassen außer Fußabdrücke. Die Orte ziehen aber auch Schaulustige an, die sich nicht daran halten. Immer wieder kommt es an Lost Places zu Sachbeschädigungen, in der Region zum Beispiel in Staudenhof. Dort trieben im März 2020 sogar Brandstifter ihr Unwesen. Sie fackelten einen früheren Stall und eine Bude ab.

Vorsicht vor Hausfriedensbruch und Unfällen

Nicht nur Zerstörungen an den Lost Places sind illegal. Auch die Erkundungstour an sich kann eine Straftat darstellen – Stichwort Hausfriedensbruch. Laienhaft ausgedrückt, ist Hausfriedensbruch das unerlaubte Betreten eines fremden Grundstücks oder Gebäudes. Das kann nach Paragraph 123 des Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden. Wie genau sich die Rechtslage darstellt, kommt immer auf den Einzelfall an.

Info Lost Places in Luxemburg und im Saarland Der Touristikkonzern Tui hat eine interaktive Online-Karte zusammengestellt, auf der Lost Places in Deutschland und den Nachbarländern verzeichnet sind. Im Süden Luxemburgs zum Beispiel gibt es laut Karte unweit der deutschen Grenze das Maison Greiveldinger. Das ist ein alter, verlassener Bauernhof, in dessen Garage sogar noch Autos parken. Auch das Wohnhaus soll so wirken, als sei es gerade erst verlassen worden. Im Norden Luxemburgs ist auf der Karte das Maison Kirsch verzeichnet, ein alter Obsthof. Dort soll eine sehr religiöse Familie gelebt haben, die Obstbrände herstellte. Immer noch sollen dort viele Einmachgläser und Flaschen herumstehen. Im Saarland bei Mettlach liegt laut Karte das geheimnisvolle Haus der Näherin. Im Garten des Hauses im Wald soll ein Autowrack verrotten. Im Keller soll sogar noch das Grabkreuz eines Mannes namens Johann stehen.

Zudem sind die Erkundungstouren gefährlich. Viele Lost Places sind baufällig oder einsturzgefährdet. Immer wieder gibt es Unfälle auf verlassenen Geländen. Im Dezember 2021 zum Beispiel verunglückte laut Kölner Stadt-Anzeiger ein Mann auf einem alten Fabrikgelände in Eschweiler, das als Lost Place bekannt war, tödlich. Im saarländischen Ottweiler ist im Juni vergangenen Jahres ein Mann durch ein Hallendach auf dem Gelände einer ehemaligen Gießerei gestürzt. Er wurde nach Informationen mehrerer Medien schwer verletzt.

Deshalb sollten Lost Places auf keinen Fall ohne professionelle Führung und aus rechtlichen Gründen auch nicht ohne Erlaubnis betreten werden. Das gilt natürlich auch für die Beispiele in der Region. Mittlerweile werden geführte Lost-Place-­Touren angeboten. In Trier und Umgebung gibt es so etwas allerdings noch nicht.

Die Faszination von Lost Places

Warum haben Lost Places trotz dieser Widrigkeiten eine so hohe Anziehungskraft? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Zum einen ist es die Faszination des Unerforschten und des Unheimlichen, aber auch der Vergänglichkeit, die die verfallenen Gebäude ausstrahlen. Zum anderen ist es historisches Interesse – Lost Places als Objekte der Zeitgeschichte. Und, ganz banal: Die Orte bieten außergewöhnliche Motive für Fotos und Videos.