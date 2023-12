Best of 2023 Faszination des Verfalls – Lost Places in Trier und Umgebung

Trier/Eifel · Unbewohnte Häuser, leer stehende Fabriken, alte Bunker. Verlassene Gebäude und Orte zu erkunden, ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Auch in der Region gibt es solche Lost Places. Doch die Entdeckungstouren sind oft gefährlich und illegal. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

28.12.2023 , 10:09 Uhr

Lost Places in Trier und Umgebung 10 Bilder Foto: Andreas Feichtner

Das alte Ehepaar ist gestorben, und niemand kümmert sich um ihr Haus am Waldrand. Der Vergnügungspark ist pleite, seitdem erinnern nur noch die Gerippe von Achterbahnen an vergangene Zeiten. Und warum die Psychiatrie auf dem Berg seit den 1950ern verfällt, weiß niemand so genau. Hier geht es zur Bilderstrecke: Lost Places in Trier und Umgebung