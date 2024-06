Pendler können aufatmen Nach Kritik aus Luxemburg: Änderungen bei den Grenzkontrollen

Seit zwei Wochen sorgen Grenzkontrollen in der Region für Ärger. Vor allem Luxemburg-Pendler beschweren sich über längere Wartezeiten und Staus im Feierabendverkehr. Wegen der Fußball-EM hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angeordnet, dass an allen deutschen Grenzübergängen kontrolliert wird. Damit sollen gewaltbereite Fußballfans und politisch motivierte Gewalttäter an der Einreise gehindert werden.