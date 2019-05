Bauarbeiten : Luxemburger Straße: Einbahnregelung gilt erst ab Dienstag

Das Kopfsteinpflaster in der Luxemburger Straße ist bald Geschichte. Foto: Friedemann Vetter

Trier Die Bauarbeiten zur Fahrbahnsanierung an der Luxemburger Straße in Trier beginnen am kommenden Montag. Die Einbahnstraßenregelung in Richtung Aachener Straße wird laut Tiefbauamt allerdings erst am Dienstag, 14. Mai, nach dem morgendlichen Berufsverkehr eingerichtet.

Die Einbahnstraßenregelung bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer aus Richtung Römerbrücke nicht mehr in die Luxemburger Straße einfahren können. Anlieger, die von Süden aus in die Luxemburger Straße einfahren, können jedoch an geeigneter Stelle wenden und die Straße wieder auf dem entgegengesetzten Weg verlassen (sogenannte „unechte Einbahnstraße“). Damit bleibt die Luxemburger Straße bis kurz vor der Baustelle zweispurig befahrbar.