Verkehrswesen : Neue Parkplätze in der Luxemburger Straße in Trier ausgeschildert

Die ausgeschilderten Plätze sollen Falschparken verhindern. Foto: Kathleen Lang

Trier Elf neue Stellplätze hat das Tiefbauamt Trier am Freitag in der Luxemburger Straße ausgeschildert. Diese offiziellen Parkplätze sollen in Zukunft Anwohner und andere Autofahrer davon abhalten, falsch zu parken.

