Verkehr : Straße frei – Schilder werden angepasst

Die Luxemburger Straße in Trier ist wieder in beiden Richtungen befahrbar. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes

Trier (cus) Wer am Montagmorgen ganz früh unterwegs war, kam an der Großbaustelle Luxemburger Straße in Trier noch nicht durch. Gegen 8.30 Uhr wurden die Absperrungen dann aber wie angekündigt weggeräumt und die Fahrbahn freigegeben.

Etwas irritierend war die zunächst noch vorhandene Umleitungsbeschilderung. Auf TV-Anfrage erklärte die Stadt: „Aufgrund der immensen Menge an Hinweis-, Umleitungs- und Absperrmaterial hat die beauftragte Firma es nicht geschafft, alles am Sonntag abzufahren.“