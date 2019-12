Verkehr : Baustelle wegen neuer Bäume

Trier Auf der Mittelinsel der Luxemburger Straße, in Höhe der Einmündung Eisenbahnstraße, werden neue Bäume gepflanzt. Von Donnerstag, 5. Dezember, bis voraussichtlich Montag, 9. Dezember, ist deshalb nach Auskunft der Stadtverwaltung Trier der linke Fahrstreifen in Richtung Luxemburg in diesem Abschnitt gesperrt.