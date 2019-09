Konzert : Lyrisch-musikalische Hommage an Mascha Kaléko

Trier Unter dem Motto „Sie sprechen von mir nur leise“ präsentieren die Schauspielerin Paula Quast und der Musiker Henry Altmann am Mittwoch, 25. September, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff eine lyrisch-musikalische Hommage an Mascha Kaléko.

