Kultkneipen : Maarstraße feiert mit Leiendecker Bloas, Viezbuxen & Co.

Maarstraße feiert mit Leiendecker Bloas, Viezbuxen & Co.

Trier Die Trierer Kultkneipe Aom Ecken lädt zusammen mit der Martinsklause zum Maarstraßenfest ein. Los geht’s heute um 18 Uhr mit Weinklang und der Leiendecker Bloas.

Wenn nach der Kultkneipe Triers gefragt wird, dürfte die Antwort ziemlich oft lauten: Aom Ecken. Sie feiert mit der Martinsklause an diesem Wochenende das Maarstraßenfest – und gratuliert sich auf diese Weise gleich selbst zum 60. Geburtstag.

Am Samstag beginnt das Fest um 12 Uhr mit dem Kirchenchor St. Martin; zudem gibt’s erst mal Kaffee und Kuchen. Für die jungen Besucher gibt’s eine Hüpfburg und Kinderschminken. Der Erlös einer Tombola und einer Zaubershow kommt der Baby- und Krabbelstube Trier-Nord zugute. Neben der normalen Kinderbetreuung unterstützt die Einrichtung Familien in Trier-Nord auch in psycho-sozialen Notlagen.