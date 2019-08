Trier : Mädchen gehen auf Schatzsuche

Trier Das Mädchenwochenende des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverbands Trier fand in den Köhlerhütten in Kell am See statt. Für neun Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren war an einem besonderen Wochenende alles anders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das einfache Leben in Köhlerhütten war genauso neu wie viele andere Erlebnisse. Auf dem Plan standen die Suche nach einem lange verschollenen Schatz im Wald im Rahmen einer Geo-Caching-Tour, das Erlernen des Bogenschießens und das Kennenlernen von alten Spielen wie Seilspringen, Gummi-Twist und Himmel und Hölle. Ein Abend am Lagerfeuer, Fußballspielen und das Basteln von Schutzengeln und Erinnerungsarmbändern rundeten das von zwei Betreuerinnen des Kinderschutzbundes begleitete Programm ab.