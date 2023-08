Im Zug zwischen Luxemburg und Trier Männer attackieren Reisende mit Pfefferspray

(red) Am Samstagabend, 26. August, gegen 23.20 Uhr kam es im Regionalexpress 5139 (Luxemburg - Trier) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Reisenden. Zwei tunesische Staatsbürger haben, so meldet es sich Polizei, nach anfänglich verbaler Streitigkeiten, drei weitere Reisende mit Pfefferspray besprüht. Die drei Geschädigten mussten in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Gegen die beiden Tunesier hat die Bundespolizei Trier ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.