Benefizkonzert : Männer singen deutsch bei Benefizkonzert „Rock für Ruanda"

Newel-Butzweiler Für die Veranstaltung der Katholischen Jugend Butzweiler haben sich Musiker namhafter Bands aus der Region teilweise erstmals zusammengetan.

Die Katholische Jugend Butzweiler veranstaltet zum 30. Mal ihr Benefizkonzert „Rock für Ruanda“. Das Musik-Ereignis zum runden Geburtstag beginnt am Samstag, 9. November, um 19 Uhr in der Turnhalle in Butzweiler.

Mit dem Erlös aus dem Rock-Konzert unterstützt die Katholische Jugend Butzweiler den Verein Ruanda­komitee Trier, der das Geld eins zu eins für Projekte in dem rheinland-pfälzischen Partnerland einsetzt. Eine Spendensumme von rund 120 000 Euro wurde in den vergangenen 30 Jahren bei dem Benefizkonzert in der Turnhalle in Butzweiler eingespielt. Davon wurden Berufsschulen, landwirtschaftliche Institutionen und andere infrastrukturelle Projekte in Ruanda mitfinanziert.

Das Konzertprogramm wird eröffnet von der Band „Männer – Mann singt deutsch“. Bekannt als Mitglieder von The Reminders, Leiendecker Bloas, Jump for Joy oder All about Joel, haben sich die Trierer Musiker zusammengetan, um gemeinsam in ihrer Muttersprache zu rocken.

Anschließend werden Sly & the firemakers den Gästen einheizen. In dieser Gruppe kommen Musiker von Chock-A-Block, Jump for Joy, Crossing und den Jomtones einmalig zusammen, um ein Live-Konzert für den guten Zweck zu spielen.

Als Abschlussact tritt DJ-Mash bei Rock für Ruanda auf. Der erfahrene DJ will mit den größten Hits aus allen Genres die Halle noch einmal richtig zum Beben bringen.