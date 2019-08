Für Kinder : Märchen im Trierer Meulenwald

Trier Die Märchenerzählerin und Naturpädagogin Gitte Pelzer lädt am Freitag, 16. August, von 15 bis 17 Uhr zu der Veranstaltung „Das Waldhaus – Märchen im Meulenwald“ ein.

Die Veranstaltung ist besonders geeignet für Kinder ab fünf Jahren mit Großeltern und/oder Eltern. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Forstamt Trier, Am Rothenberg 10, in Trier-Quint. Die Veranstaltung endet um circa 18 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt 4 Euro für Kinder (5 bis 14 Jahre) und 8 Euro für Erwachsene.