Benefizveranstaltung : Magie, Lichter und Musik im Schammatdorf Trier

Foto: Hamid Mostofi und Belar Fast/Mostofi und Fast

Trier (red) Magie liegt in der Luft beim ersten „Verzauberten Kneipchen“ am Freitag, 31. Mai, ab 19 Uhr im Schammatdorfzentrum in Trier. Ein Abend voller atemberaubender Magie, zauberhaften Lichtspielen und Livemusik.

