Konzert : Magma in der Karlsmühle Mertesdorf

Mertesdorf Das Sextett Magma aus der Vulkaneifel mit der Sängerin Petra spielt am Mittwoch, 20 Uhr, in der Karlsmühle in Mertesdorf Cover Songs der 60er, 70er und 80er Jahre. In ihrem Repertoire hat die Combo sowohl Musik von Carlos Santana, Garry Moore, den Allman Brothers, Cherryl Crow als auch ZZ Top.

