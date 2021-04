Anti-Atom-Netz Trier : Mahnwache zu Atomkraft

Trier Mit einer Mahnwache erinnert das Anti-Atom-Netz Trier (AAN) am Montag, 26. April, um 17 Uhr auf dem Trierer Kornmarkt an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 35 Jahren. Damals explodierte Reaktor 4 in der Ukraine und trug radioaktiven Niederschlag mehr als 2000 km weit bis in unsere Region.

