Kirche : Maiandacht mit Chorgesang in Trier-Ehrang

Trier Gemeinsam mit dem befreundeten Männergesangverein aus Mehring gestalten die Sänger des MGV 1880 Rheinland Ehrang am Freitag, 31. Mai, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter in Trier-Ehrang die Maiandacht mit.

