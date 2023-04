Das Leben in Listen Maibräuche

Tanz in den Mai Eine beliebte Tradition auf dem Land, sowie in der Stadt: Auch bekannt unter dem Namen „Walpurgisnacht“ (benannt nach der Heiligen Walburga) ist die Feier vom 30. April in den 1. Mai. Traditionell wird das Maifeuer entfacht und um die lodernden Flammen tanzend begrüßt man den neuen Monat. Mit dem Feuer sollen böse Geister vertrieben werden. Wenn um Mitternacht das Feuer genug abgebrannt ist, springen mutige Pärchen darüber, der sogenannte „Maisprung“. Das soll ihnen Glück in ihrem gemeinsamen Leben bringen. Viele Diskotheken veranstalten eine „Tanz in den Mai“- Party. Aber auch unter freiem Himmel wird gefeiert. Statt eines Maifeuers werden auch öfters Feuerwerke gezündet – obwohl dann wohl auf den Maisprung verzichtet werden muss. (asz) ⇥Foto: Getty Images/iStockphoto