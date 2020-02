Stadtentwicklung: Mainzer Geld für Trierer Wohnprobleme

Info

Vier Jahre hat es nach Auskunft von Oberbürgermeister Wolfram Leibe gedauert, die alte Turnhalle am früheren Kürenzer Sportplatz zu sanieren. Das Gebäude war wegen Schimmelbefalls geschlossen worden (der TV berichtete). Grund für den Befall war Wasser, das vom Hang gedrückt hatte. Inzwischen ist das denkmalgeschützte Gebäude so trockengelegt, dass kein Wasser mehr eindringen kann. Was aus der Halle werden soll, die derzeit auch vom Theater Trier genutzt wird, ist laut Leibe offen. Für eine Nutzung als Turnhalle sei der Raum zu klein, sagt der Oberbürgermeister. Das Gebäude soll in das entstehende Baugebiet integriert werden.