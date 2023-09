Wie Maite Richert das geschafft hat Früher schwänzte sie den Sportunterricht – heute ist sie eine berühmte Fitnesstrainerin

Ein durchtrainierter Körper, eine Mähne krauser Haare, ein strahlendes Lächeln oder ein kampfbereiter Blick – so präsentiert sich Maite Richert, Fitness-Influencerin und Personal Trainer (siehe Info) aus Luxemburg, auf ihrer Internetseite und in den sozialen Netzwerken. Mit ihren Trainingsprogrammen und ihren Inhalten auf Social Media erreichte sie große Bekanntheit. Doch was für ein Mensch steckt dahinter?