Immobilienverkauf : Dieser Makler verkauft die Villa Hägin

Tobias Schulze, Geschäftsführer von Sothebys International Realty NRW Foto: Sothebys International Realty NRW

Trier Eine Villa für fast sechs Millionen Euro wird in Trier nicht oft verkauft. Weltweit ist das gar nicht so ungewöhnlich. Die Trierer Villa Hägin befindet sich in bester Gesellschaft und wird von einer Maklerfirma mit schillerndem Namen verkauft.

Die meisten hochwertigen Immobilien in der Region Trier kommen erst gar nicht auf den freien Markt. Oft werden sie direkt an Interessenten verkauft und müssen gar nicht öffentlich angeboten werden. Für den Kölner Immobilienmakler Tobias Schulze aber meistens nicht die beste Lösung: „Wenn Immobilien nicht-öffentlich verkauft werden, erzielt der Besitzer nicht den besten Preis, der möglich wäre“, sagt der Geschäftsführer der Sothebys International Realty NRW. Dieser Ableger eines internationalen Maklernetzes mit über 1.000 Büros weltweit, vermarktet Luxusimmobilien in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Schulze und sein Team verkaufen auch die Villa Hägin.

Der Preis von 5,75 Millionen Euro entsteht aufgrund von Gutachten und standardisierten Verfahren. Für die Kölner Makler sind auch die großzügigen Dimensionen der Villa nichts Ungewöhnliches, auch wenn die Villa Hägin im oberen Drittel der Angebote von Sothebys liegt. Das teuerste Objekt der Kölner kostet rund acht Millionen Euro.

Eines aber macht die Villa Hägin so besonders: „Das Grundstück mit über fünf Hektar ist schon gewaltig. Vor allem so nahe an einer Großstadt ist das eher selten“, schätzt Schulze ein. Auch die Ausstattung im Innern sei sehr hochwertig. Trotzdem muss das kein Selbstläufer sein, solche hochwertigen Immobilien können in zwei Wochen verkauft sein, oder – wie im Fall eines Schlosses – auch mal über drei Jahre auf dem Markt angeboten werden.

Die Käufer kommen entweder aus der Region selbst, kehren dorthin zurück oder kommen aus dem Ausland. Laut Schulze zählen auch viele Kunden aus China und dem arabischen Raum zur Klientel der Makler.