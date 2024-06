Porträt Sie überzeugte mit ihrem Lächen – das Ende von Malu Dreyers politischer Karriere

Auf die Frage nach ihrer Nachfolge reagierte Malu Dreyer vor drei Monaten noch abweisend. Das stehe noch nicht zur Debatte, sagte die Triererin im Interview mit unserer Redaktion. „Ich bin mitten in der Amtszeit und habe noch viel vor“, so Dreyer damals. Vermutlich war das auch ehrlich gemeint – auch wenn zu der Zeit schon klar war, dass die 63-Jährige nicht bis zum Ende ihrer regulären Amtszeit in der Mainzer Staatskanzlei bleiben wird. Die Namen möglicher Nachfolger geisterten schon seit Monaten durch das politische Mainz.