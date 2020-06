Breitbandausbau : Lahmes Internet: Wenn die letzte Meile muckt

Wie auf unserem Symbolbild werden auch in der Region Trier vielerorts zunächst Leerrohre verlegt, um sie für Glasfaserleitungen zu nutzen und damit schnelles Internet zu ermöglichen. In der Praxis hakt es allerdings mitunter bei der Geschwindigkeit der Datenübertragung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schweich/Ralingen Der Kreis Trier-Saarburg, Land und Bund fördern den Leitungsbau für schnelles Internet mit Millionen Euro. Beispiele aus Schweich und Ralingen zeigen, dass die Geschwindigkeit der Übertragung vor Ort mitunter deutlich geringer ist als angegeben. Was die Gründe sind und wer verantwortlich ist.

Ralf Werner aus Schweich ist sauer. Wenn seine Frau und er versuchen, zeitgleich aus dem Home Office im Neubaugebiet Ermesgraben zu arbeiten, stocken die Videokonferenzen. Werner sagt: „Effektiv kommen im Durchschnitt um die 12 Megabit pro Sekunde an. Manchmal sind es 23, manchmal auch nur vier.“ Dabei sollten den Bürgern im Ermesgraben seit Neuestem Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen, so hat es der Schweicher Stadtbürgermeister Lars Rieger Anfang Mai im Amtsblatt verkündet.

Der Netzbetreiber innogy TelNet GmbH hat das Glasfaserkabel ins Neubaugebiet Ermesgraben gelegt. Mitte August 2018 hat die Firma in weiten Teilen des Landkreises Trier-Saarburg begonnen, ein Hochgeschwindigkeits-Internetnetz aufzubauen – im Auftrag des Kreises und mit einer 90-Prozent-Förderung durch Bund und Land.

Werner ist Kunde beim Internetanbieter Telekom. Das sollte aber kein Problem sein. David Kryszons, Pressesprecher für innogy in Trier, erklärt auf TV-Nachfrage: „Alle Anbieter werden auf dem Open-Access-Netz (offener Zugang) der innogy gleich behandelt. Diese entscheiden anhand einer gemeinsamen Datenbasis selbst darüber, welche Bandbreite sie anbieten.“ Auch die Telekom bestätigt auf Nachfrage, dass innogy die mit Fördergeld ausgebauten Leitungen auch seinen Mitbewerbern vollständig zur Verfügung stellen muss.

Werner sagt, sein Ansprechpartner bei der Telekom habe innogy beauftragt, die Bandbreite zu erhöhen. Der 47-Jährige sieht den Beleg für seinen Verdacht bei seinem Nachbarn: Dieser, ebenfalls ursprünglich Telekomkunde, sei so verzweifelt mit dem langsamen Internet gewesen, dass er sich – obwohl er den Vertrag mit der Telekom noch nicht habe kündigen können – parallel auch einen Vertrag bei innogy geholt habe. Und siehe da, es flössen nun stabil 51 Megabit ins Haus. Und das, obwohl beide Anschlüsse über den gleiche Leitung ins Haus kommen.

David Kryszons von innogy sagt, für das Produktangebot eines anderen Anbieters über deren Netz sei innogy nicht verantwortlich. Stadtbürgermeister Rieger ist zufrieden mit dem schnelleren Internet in Schweich und glaubt nicht, dass es im Ermesgraben ein allgemeines Problem gibt. Er sagt: „Dass es immer einmal wieder Störungen gibt, ist überall so, nicht nur im Ermesgraben.“

In den letzen Tagen haben bei Ralf Werner immerhin die Schwanungen aufgehört, er bekomme nun konstant 23 Megabit ins Haus.

Nikolaus Schröder aus Ralingen-Kersch hat ein ganz anderes Problem, aber mit der gleichen Folge: langsames Internet. Er ist im Dezember zu innogy gewechselt, weil diese ihm damals 60 Megabit pro Sekunde anbot. Er wohnt nicht weit vom DSL-Verteilerkasten weg, heute sind für seine Adresse laut Webseite von innogy 120 Megabit möglich. Aber es hakt an der Weiterleitung zum Haus, der sogenannten letzten Meile. Nur das auf 24 Megabit pro Sekunde limitierte ADSL 2Plus tröpfele bei ihm mit etwa 18 Megabit ein.

Wenn seine zwei Söhne, er und seine Frau das Internet für Schule und Arbeit zu Hause gleichzeitig nutzen wollten, gehe das nicht. Seit Anfang Januar ist er deshalb mit seinem Anbieter innogy in Kontakt. Die Schwierigkeit: Das Kupferkabel vom Verteilerkasten zum Haus gehört noch der Telekom, die innogy mietet es an.

Wer ist nun verantwortlich? Innogy und Telekom erklären übereinstimmend, dass die Verantwortung bei der Telekom liege, sofern es sich um konkrete physische Störungen an der Leitung handele. Probleme bei der aktiven Technik, wie Vermittlungstechnik und Übertragungstechnik, liegen laut McKinney von der Telekom aber in der Hand von innogy. Beide Unternehmen sagen, sie seien mit den anderen Anbietern in regelmäßigen Diskussionen. Man versuche eine Kooperation zu gestalten und Einzelfallkonflikte gemeinsam zu lösen.