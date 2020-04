Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : „Manchmal müssen wir auch laut werden“ – So ist es am Empfang der Trierer Krankenhäuser

Marion Schuh behält trotz der oft schwierigen Situation am Empfang des Brüderkrankenhauses die Nerven und ihre gute Laune. Foto: Rainer Neubert

Trier Weinende Angehörige, renitente Patienten, konsequente Regeln. Eine der schwierigsten Aufgaben ist derzeit der Empfangsdienst in den großen Krankenhäusern.

Marion Schuh arbeitet seit 28 Jahren im Trierer Brüderkrankenhaus. Die gelernte Bankkauffrau ist die dienstälteste Mitarbeiterin des Teams, das sich im Foyer um die Lenkung der Patienten- und Besucherströme kümmert. „Wir arbeiten hier wirklich gut und kollegial zusammen“, sagt die 45-Jährige. „Anders wäre es hier derzeit nicht auszuhalten.“

Corona bestimmt seit mehr als vier Wochen den Tagesablauf. Statt der sonst 2000 Besucher und Patienten am Tag, kommen wegen der strengen Schutzvorgaben derzeit nur 200 bis 300 durch die große Drehtür am Haupteingang der Klinik. Geduldig stehen die Menschen davor im Abstand von zwei Metern an, bevor sie an einer Gegensprechanlage den Grund nennen können, warum sie Einlass begehren. Normale Patientenbesuche und unangemeldete Besuche der Klinikambulanzen sind aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit in keiner Klinik in Rheinland-Pfalz möglich. Auch im Kreiskrankenhaus Saarburg und im St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil ist die Situation deshalb angespannt.

„90 von 100 Leuten können das nachvollziehen und zeigen sich einsichtig“, berichtet Marion Schuh aus ihrem Alltag. „Aber manchmal müssen wir auch hart sein und Tacheles reden, wenn die Besucher uneinsichtig sind.“ Und wenn sie einfach durchlaufen? „Dann wird die Ansprache noch deutlicher, das hat bislang immer geholfen. Aber das bin dann nicht wirklich ich.“

Strenge Zugangsregeln gelten am Empfang im Klinikum Mutterhaus Mitte. Teamleiterin Elisabeth Bednarz (rechts) erklärt dem jungen Vater, wo er seine Frau und das neugeborene Kind abholen kann. Foto: Rainer Neubert

Eine Plexiglasscheibe auf dem Tresen und ein Absperrband davor halten die Besucher der Klinik auf Sicherheitsabstand zu den in der Regel zwei Mitarbeiterinnen dahinter. Tagsüber ist eine davon komplett damit beschäftigt, am Telefon Anfragen zu beantworten, verärgerte Angehörige zu vertrösten und besorgte Menschen zu beruhigen. Die andere kümmert sich um Besucher und Patienten. Weil es besonders in der Nacht mehrfach wirklich unangenehme Begegnungen im Foyer gegeben hat, sind zu dieser Zeit nur noch Männer eingeteilt.

Glücklich ist Marion Schuh, die seit 1996 am Empfang arbeitet, aber auch mit der Situation am Tag nicht. „Irgendwann schreibe ich an die Scheibe: bitte nicht füttern“, sagt sie mit einem eher gequälten Lachen. „Die Scheibe und das Band schaffen Distanz, auch mental, ob man will oder nicht.“ Sie stockt. „Dabei Ist es doch wichtig, dass man sich die Sorgen der Leute anhört. Das tut denen gut ... und uns selbst auch. Es fällt schwer, die Nähe zu wahren und Trost zu spenden.“

Dann erzählt sie von der Frau, die furchtbare Angst um ihren Mann hatte, der kurz zuvor von der Arbeit als Notfall in die Klinik gebracht worden war. „Ich habe es möglich gemacht, dass sie zumindest für fünf Minuten zu ihm konnte, natürlich in der entsprechenden Schutzausrüstung. Die Dankbarkeit dafür ist Bestätigung für einen selbst, es gut gemacht zu haben.“

Keine elektronische Drehtür gibt es am Haupteingang zum Klinikum Mutterhaus Mitte. Auf den Sitzgruppen davor ist tagsüber viel Betrieb. Rauchende Patienten sind dort ebenso zu finden wie Besucher, die sonst nicht zu ihren Angehörigen kommen. Die Reaktion auf den Hinweis, doch bitte die Sicherheitsabstände einzuhalten, ist hier nicht immer freundlich. „Wir machen das dennoch lieber selbst, bevor wir das Ordnungsamt rufen“, sagt Elisabeth Bednarz. Sie leitet das 20-köpfige Team des Bereichs Patientenmanagement, das seit dem Beginn der Corona-Krise deutlich mehr unter Anspannung steht als sonst. „Die meisten Patienten und ihre Angehörigen wissen, dass kein Besuch möglich ist. Aber natürlich akzeptieren das nicht alle“, berichtet auch sie aus dem Alltag. Vor allem in den ersten Tagen sei es schlimm gewesen. „Da waren bis zu fünf Mitarbeiter hier, um den Einlass zu regeln.“

Ein kleiner Schilderwald macht schon vor dem Eingang deutlich, dass Corona zu einer Ausnahmesituation zwingt. Die Schilder informieren über Abstandsregeln und Besucherverbot, sie weisen Wege zu den HNO- und Kinderambulanzen mit und ohne Corona-Verdacht, zum Mammographie-Screening. Wer dennoch in das Haupthaus will, passiert zwei Glasschiebetüren und wird dann von zwei Mitarbeitern des Hauses empfangen, die nach dem Grund des Besuchs fragen. Entweder gibt es dann Einlass und weitere Informationen an der Pforte oder die bedauerliche Auskunft, dass ein Zutritt nicht möglich ist.

„Es ist ganz wichtig, dass wir deutlich die Regeln erklären“, weiß Bednarz aus 20-jähriger Erfahrung. „Aber es gibt leider immer noch Menschen, die einfach nicht verstehen, dass sie derzeit ihre Verwandten oder Bekannten nicht besuchen dürfen. Ein besonderer Augenmerk gilt – auch wegen eines aktuellen Vorfalls – dem Bereich Geburtshilfe. „Natürlich dürfen Väter bei der Geburt ihres Kindes dabei sein“, versichert Elisabeth Bednarz. „Aber eine Begleitung zu den Vorsorgeuntersuchungen ist nicht erlaubt.“