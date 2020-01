Musik : Ehrendirigent feiert ein halbes Jahrhundert

Trier 50 Jahre schon dirigiert Manfred Neimann Chöre – zunächst im Saarland, dann in Trier. Bei seiner Jubiläumsfeier beim Kirchenkonzert des Männergesangvereins Trier-Euren am Sonntag unterstützt ihn ein bekannter Tenor aus der Region.

Vielfalt lautet das Motto des Konzerts des Männergesangvereins (MGV) Trier-Euren 1912, zu dem er für Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Helena einlädt. Der Männerchor wird dabei durch den gemischten Chor aus Lorscheid unterstützt. Chorleiterin beider Chöre ist Frau Katharina Rupik, die ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm mit nachweihnachtlichen Klängen zusammengestellt hat. Am Klavier begleitet Klauspeter Bungert.

In diesem Jahr ist das Kirchenkonzert ein Besonderes: Der Ehrendirigent des MGV Trier-Euren, Chordirektor Manfred Neimann feiert sein 50. Jubiläum als Dirigent. Der Name Manfred Neimann ist laut dem MGV mit der Chormusik in der Stadt und in der Region Trier seit vielen Jahrzehnten fest verbunden. Unter Manfred Neimann habe sich der Chor kontinuierlich und vielfältig entwickelt.