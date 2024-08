Medizinermangel auf dem Land Hilfe! Sohn findet keinen Hausarzt für pflegebedürftige Mutter

Maria Hauprich ist 96 Jahre alt. Seit fast 50 Jahren lebt sie in ihrem Haus in Kasel. Doch mittlerweile ist es um ihre Gesundheit immer schlechter bestellt. Das Herz. Die Nieren. Die Beine. Das Gedächtnis funktioniert auch nicht mehr so richtig. Pflegestufe drei hat man ihr attestiert. Alleine könnte die hochbetagte Dame im Grunde gar nicht mehr in ihren vier Wänden bleiben, zum Glück wohnen ihr Sohn Hans und seine Lebensgefährtin Sandra eine Etage unter ihr.