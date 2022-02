Polizeieinsatz : Mann brüllt Menschen an und verletzt Frau in Trier-Süd

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier-Süd Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 64-Jährigen in der Medardstraße in Trier-Süd aufgegriffen und dem Ordnungsamt der Stadt Trier überlassen.

Anlieger in Trier-Süd haben am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz in der Medardstraße beobachtet. Mehrere Polizeifahrzeuge seien dort im Einsatz gewesen. Auf Nachfrage bei der Pressestelle der Polizei erklärt Polizeisprecher Marc Fleischmann am Freitag: „Gestern gegen 18.40 Uhr schrie der 64-Jährige Beschuldigte in der Medardstraße zunächst an der Straße sitzende Personen an.“

Danach sei es zu einer Körperverletzung gekommen. Der 64-Jährige habe eine 58-jährige Frau attackiert. „Diese wurde dadurch leicht verletzt“, sagt Fleischmann.