Einsatz : Mann droht mit Bombe – Polizei evakuiert Landgericht Trier

Laut TV-Informationen mussten am heutigen Donnerstag gegen 14 Uhr alle Anwesenden das Landgericht Trier verlassen. Laut den Ermittlern hat ein Mann im Eingangsbereich mit einer Bombe gedroht.

Eine Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Einsatzes im Gericht befand, erklärte gegenüber dem TV, dass sie während einer laufenden Verhandlung gegen 14 Uhr den Saal verlassen musste. Eine Wachtmeisterin sei in den Sitzungsraum gekommen und habe die Anwesenden aufgefordert, das Gerichtsgebäude zu verlassen. Dabei habe sie von einer Bombendrohung oder -warnung gesprochen.

Bereits um 14.07 Uhr meldeten Polizeikräfte die Festnahme des Mannes. Sie konnten den 63-Jährigen hinter dem Eingang im Flur des Gerichtsgebäudes antreffen, wo er bereits von Justizbeamten in Schach gehalten worden sei. Dort sei der Mann sicher festgenommen worden, heißt es in der Meldung.

Weder in den Taschen, die er bei sich gehabt habe, noch in seiner Kleidung habe er gefährliche Gegenstände gehabt. So habe die Polizei Entwarnung geben können.