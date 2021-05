Blaulicht : Mann fällt bei der Verfolgung eines Taschendiebs in Trier in Ohnmacht

Mann fällt bei der Verfolgung eines Taschendiebs in Trier in Ohnmacht

Trier Ein Mann stiehlt die Handtasche aus einem Auto auf einem Baumarktparkplatz und flüchtete vor der Besitzerin und zwei weiteren Verfolgern. Für einen war die Anstrengung zu groß, sodass er in Ohnmacht fiel.

Zu dramatischen Szenen kam es am vergangenen Donnerstag, 6. Mai, gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Trierer Stadtteil Zewen. Während eine Kundin ihre Einkäufe im Kofferraum verstaute, nutzte ein bis dato unbekannter Mann die Gelegenheit, ihre Handtasche vom Beifahrersitz des Wagens zu stehlen. Das bekam die Kundin mit und eilte dem Täter hinterher.

Der Verfolgung schlossen sich zwei weitere Passanten, die das Geschehen beobachtet hatten, an. Für einen der beiden Männer war die Anstrengung jedoch schnell zu heftig, sodass er in Ohnmacht fiel. Davon unbeeindruckt flüchtete der Täter in eine offenbar mit Fahrer und laufendem Motor bereitstehende silberne Mercedes C-Klasse älteren Modells und fuhr vom Parkplatz Richtung Luxemburg.