Vorfall in Trier : Mann hustet absichtlich Kinder an - Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung

Mann hustet absichtlich Kinder an - Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung

Vorfall in Trier

Trier Wie der Polizeiinspektion Trier erst jetzt gemeldet wurde, ereignete sich schon am Mittwoch, 19. August, gegen 9.45 Uhr ein Vorfall, der bei Beteiligten und Eltern nur Kopfschütteln und vor allem Ungewissheit auslöste. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Erzieherinnen einer städtischen Kita hatten sich mit vier einjährigen Kindern auf den Weg zu einem nahegelegenen Spielplatz gemacht und die Kinder in einem Buggy transportiert. Im Bereich des Fußweges an der Kreuzung Augustinusstraße / Am Trimmelter Hof kam dem Tross ein älterer Mann entgegen, der aufgrund eines Engpasses zunächst zur Seite trat und der Gruppe zu verstehen gab, vor ihm die Stelle passieren zu können.