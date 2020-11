Blaulicht : Mann klettert auf Trierer Marktbrunnen und muss mit Drehleiter gerettet werden

Ein Mann ist am Donnerstagabend auf den Marktbrunnen auf dem Trierer Hauptmarkt geklettert. Problem: Er kam nicht mehr selbst hinunter und musste von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet werden.

Kein alltäglicher Einsatz für die Trierer Feuerwehr: Am Donnerstagabend, gegen 18:45 Uhr, teilte ein Bürger einer Streife der Polizeiinspektion Trier mit, dass gerade eine männliche Person den Marktbrunnen beziehungsweise Petrusbrunnen in Trier am Erklimmen sei. Das teilt die Polizei am Abend mit.