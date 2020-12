Poilzeieinsatz : Mann nimmt Säugling aus Trierer Krankenhaus mit

Ein Mann hat am Freitag in Trier einen Säugling aus einem Krankenhaus mitgenommen. Die Polizei nahm den 24-Jährigen fest.

Wie die Polizei mitteilte, erreichte sie um 11.43 Uhr ein Notruf, in dem ein Zeuge die widerrechtliche Mitnahme eines Säuglings aus dem Trierer Mutterhaus meldete. Der Zeuge verfolgte den Mann, der den Säugling auf dem Arm trug, bis in die Brückenstraße.

In der Brückenstraße bestieg der Mann einen Bus der Linie 3, der jedoch seine Fahrt nicht fortsetzte. Um 11.50 Uhr traf die erste Streife der Polizeiinspektion Trier am Bus ein, evakuierte den Bus, in dem sich die ca. 20 bis 30 Fahrgäste befanden, und verwickelte den Mann, der den Säugling nach wie vor im Arm hielt, in ein deeskalierendes Gespräch.