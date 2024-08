Opfer leicht verletzt Mann wirft Steine auf lärmende Kinder in Trier – Gericht verurteilt ihn

Hat ein Mann in Trier-Zewen wirklich zwei Kinder mit Kieselsteinen beworfen und leicht verletzt, weil er genervt von deren Lärm war? Das ist die Frage, um die sich am Donnerstag eine Verhandlung am Amtsgericht dreht. Und das Gericht beantwortet sie mit „Ja“ und bestraft den Mann mit einer saftigen Geldstrafe.