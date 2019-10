Einzelhandel : Mantelsonntag in Trier trotzt dem Regen

Mantelsonntag in Trier trotzt dem Regen

Wer nicht frieren wollte beim verregneten Mantelsonntag in Trier, dem war warme Kleidung angeraten. Der "alte" Mantel konnte somit gut aufgetragen werden. Foto: Ludwig Hoff. Foto: LH

Trier Wenn in der Simeonstraße Winterschuhe im Schaufenster stehen, auf dem Trierer Viehmarktplatz die Baststühle ab- und die die Karussells aufgebaut werden, ist – trotz der warmen Temperaturen der vergangenen Tage – klar: Die Allerheiligen-Messe und der Mantelsonntag läuten die kalte Jahreszeit ein.

Trotz Regens sei die Frequenz in den Geschäften am verkaufsoffenen Sonntag gut gewesen, sagte Patrick Sterzenbach, Vorsitzender des Händlerrings City-Initiative. „Der Mantelsonntag hat so eine starke Tradition, da kommen die Leute bei Wind und Wetter.“