Kolumne : Ich freue mich ...

Margarete Metzen. Foto: Roland Morgen

„... sehr auf unser Doppelkonzert am Freitag in Trier und am Samstag in Heidelberg. Wir tragen gemeinsam mit zwei Heidelberger Chören ein selten aufgeführtes Werk an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in zwei Städten vor – das ist ein ganz besonderes Ereignis für uns.“

