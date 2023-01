Show mit Kai Pflaume : Neunjährige Triererin bei TV-Show „Klein gegen Groß“ – Für diesen Moment hat sie lange geübt

Marie tritt gegen Schauspielerin und Kinderbuchautorin Diana Amft in "Klein gegen Groß" an. Foto: NDR / Thorsten Jander

Trier Eineinhalb Jahre musste Marie Wustrau warten, bis sie vom ARD eine Antwort auf ihre Bewerbung für „Klein gegen Groß“ bekam. Doch jetzt ist es endlich so weit! Marie zeigt ihr Talent ganz Deutschland. Uns erzählt sie von ihrem großen Auftritt und verrät, welche Promis sie kennengelernt hat.

Am Samstagabend heißt es in der ARD wieder „Klein gegen Groß“: Kinder mit den unglaublichsten Talenten treten dabei in Wettstreit gegen Prominente aus Musik, Sport, Film, Internet und Fernsehen. Moderiert wird die Show von Kai Pflaume, durchschnittlich fünf Millionen Menschen machen es sich daheim auf der Couch gemütlich und schauen zu. Und ihre Augen werden kommenden Samstag Marie Wustrau im Fernsehen sehen. Da die Folge bereits gedreht wurde, können sie und ihre Mutter Anja Wustrau etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Doch eine Sache dürfen sie uns nicht verraten.

Info Einschalten! Marie hat ihren großen Auftritt am 7. Januar um 20.15 Uhr in der ARD.

Marie geht in die vierte Klasse der freien Waldorfschule Trier, hat zwei Geschwister und liest für ihr Leben gerne. Natürlich hat sie noch andere Hobbys, wie malen, Handball spielen und sich mit Freunden treffen, aber das Lesen ist ihre große Leidenschaft. Sie beginnt zu strahlen, wenn sie über ihre Lieblingsbuchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ redet. Als die Familie Wustrau eines Abends „Klein gegen Groß“ schaut, hatte Marie eine Idee. Sie behauptet, sie könne anhand eines Textausschnitts in ihren Büchern dieses identifizieren.

Marie ist Teilnehmerin bei der Show „Klein gegen Groß“

Gesagt, getan: Die Familie testet das Mädchen und stellt fest, dass sie das Quiz mit Leichtigkeit bewältigt. Stolz erzählt Anja Wustrau davon, wie beeindruckt sie vom Talent ihrer Tochter war: „Wir dachten, das gibt’s doch gar nicht!“ So entstand die Idee, sich mit diesem Talent bei „Klein gegen Groß“ zu bewerben. „Ich wollte immer schon mal bei irgendwas mitmachen“, erzählt Marie. Die Familie schickt ein Video ein, in dem die junge Triererin sich und ihr Talent vorstellt. Damals war das Mädchen noch acht Jahre alt – es sollte eineinhalb Jahre dauern, bis sie von der Show eine Rückmeldung erhält.

Dann war es so weit. Im Oktober wird die Show aufgezeichnet, passend für Marie lag der Termin in den Herbstferien. Zum Dreh wird die Familie für vier Tage nach Berlin eingeladen. Ein Tag wird für Proben genutzt, am zweiten Tag wird gefilmt. Marie tritt gegen die Schauspielerin und Kinderbuchautorin Diana Amft an. Für diesen Moment hat Marie lange geübt. 35 Dialoge aus Kinderbuchklassikern musste sie lernen. Davon werden vier vorgelesen und wer das Buch mit Name, Autor und sprechenden Figuren schneller weiß, bekommt einen Punkt.

Viele bekannte Promis waren in der Sendung

Diana Amft ist nicht der einzige Promi, der den Wettkampf mit den Kindern eingeht. Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger tritt mit seiner Frau Ana Ivanovic bei einem Familienduell an. Außerdem stellen sich Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Sänger Max Giesinger, der Schauspieler Christoph Maria Herbst und viele andere. „Das war toll“, sagt Marie, „und Kai Pflaume war auch wirklich nett. So wie er auch im Fernsehen ist, richtig locker.“

Marie ganz souverän im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume. Foto: NDR / Thorsten Jander

Aber wie ist es nun, im Rampenlicht zu stehen? „Ich war schon nervös“, gibt Marie zu, „ich glaube, wir waren alle nervös.“ Neben einem anderen Jungen, der acht Jahre alt war, war sie die Jüngste. Doch von den Kameras ließ das Mädchen sich nicht einschüchtern: „Man muss einfach versuchen, selbstbewusst zu sein und nicht die Kameras anzustarren.“ Das war gar nicht so einfach. Marie hatte nur einen Kameramann erwartet. Umso überraschter war sie dann, als zehn sie umgaben. „Da musste ich mich schon anstrengen, dass es natürlich wirkte.“

Die Show ist eine einzigartige Erfahrung für die junge Triererin Marie Wustrau

Genauso überrascht war sie davon, wie viel Probe und damit Zeit in so eine Show fließt. „Als wir die Generalprobe hatten, da dauerte es so lange, bis alles gut war. Wenn es fertig zusammengeschnitten ist, sieht alles so schnell und einfach aus.“ Auf die Frage, ob es denn Spaß gemacht hat, kommt ein klares Kopfnicken mit einem entschiedenen: „Ja!“ Sie habe bereits auch schon ganz viele Freunde zum Schauen eingeladen und freue sich darüber, wenn man sie im Fernsehen sehen wird.

Ansonsten durfte sie auch hinter die Kulissen schauen. Das Studio ist das gleiche, in dem auch „The Voice of Germany“ produziert wird, was Marie auch gerne schaut. Stolz erzählt sie auch von ihrer eigenen Garderobe: „Als ich dann in der Maske saß, habe ich mich wie ein Star gefühlt.“

Ein Foto zur Erinnerung: Marie und ihre Gegnerin, Schauspielerin und Kinderbuchautorin Diana Amft. Foto: NDR / Thorsten Jander

Wie ist „Klein gegen Groß“ für Marie ausgegangen?

Marie erzählt begeistert von den anderen Kandidaten: „Wir waren zehn Kinder aus Deutschland und Österreich. Es hat wirklich Spaß gemacht, die anderen kennenzulernen. Wir haben zusammen im Hotel Bowling gespielt und ich habe neue Freunde gefunden.“ Wenn zwischendurch Zeit war, hat Marie zusammen mit ihrer Familie Berlin erkundet.