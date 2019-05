Kirche : Marienandachten Mehring und Ehrang

Mehring/Ehrang Der MGV 1880 Rheinland Ehrang besucht am Sonntag, 26. Mai, die Pfarrei St. Medardus in Mehring. Gemeinsam mit dem MGV Mehring gestalten die Sänger um18.30 Uhr mit bekannten Marienliedern und Chormusik die Maiandacht zu Ehren Mariens.

Die Chöre wirken auch am Freitag, 31. Mai, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter in Trier-Ehrang bei der Gestaltung einer Maiandacht mit. Im Anschluss laden die Gesangvereine auf dem Kirchenvorplatz in Mehring und Ehrang zu einem Frühlingsständchen ein.